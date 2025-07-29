Здесь можно проводить и спортивную, и обычную рыбалку.

В Украине есть немало мест для бесплатной рыбалки, и некоторые из них еще известны благодаря большим уловам, которые получают рыбаки. Одним из таких мест является река Рось в Рокитном, что в Киевской области.

Об этом рассказывает "Телеграф". В одном из местных чатов рыбак поделился, что смог поймать там 7 килограммов рыбы в течение двух часов.

"7 кг карася. Штук 16 было карпов, мелких отпустил, но два из них не выжили", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этой реке водится много разной рыбы. Кроме вышеупомянутых карасей и карпов, есть возможность поймать щуку, судака, плотву, окуня, леща и другую рыбу. Есть и немалая популяция голавля. Оптимальным временем для рыбалки называют утро или вечер, поскольку в эти периоды рыба наиболее активна.

"Весной, после схода льда, хорошо ловится подлещик, карась, усач, сазан и зеркальный карп. Здесь можно проводить и спортивную, и обычную рыбалку", – говорится в материале.

Рыбачить на реке Рось можно как с берега, так и выбрать место ловли посреди течения, рассказывает "Телеграф". Однако советуют учитывать тот факт, что течение там довольно стремительное, поэтому стоит правильно подобрать снасти.

"Иногда случаются обрывы в результате зацепов за камни. Глубина – от 20 см до 1 метра, осторожно при передвижении по перекату, поскольку можно попасть в "яму". Перекат переходит в глубину примерно до 2 метров", – добавляют авторы.

Рыбалка в Украине: другие новости

В Украине исчезают редкие виды рыб. Об этом рассказывала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. Речь идет о таких видах как подуст и слиж европейский.

Ранее мы рассказывали также о рыбаке, который смог поймать сома-великана. Произошло это в Ривненской области. Тогда ее выловили на водохранилище в Хренниках. Вес рыбы составлял 32 кг, а длина – почти 2 метра.

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