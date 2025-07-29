Головоломки на поиск определенного предмета, слова или числа очень популярны в Сети. Они созданы так, чтобы развлечь пользователей, но в то же время дать им потренировать определенные навыки.
Знали ли вы, что решение умственных задачек на регулярной основе не только способствует улучшению вашего IQ, но и помогает развить такие важные навыки как наблюдательность, внимательность к деталям, логическое и критическое мышление и тому подобное. УНИАН подготовил для вас именно такую головоломку.
Итак, ниже вы увидите коллаж с различными цифрами. Где-то там есть число "1983", которое вам нужно отыскать.
Время на поиски будет ограничено, что позволит вам потренировать навыки управления вашим временем. Ответ надо дать всего за 9 секунд.
Готовы? Устанавливайте таймер и начинайте поиски.
Время пошло!
Что ж, 9 секунд, отведенные на поиск числа "1983" исчерпаны. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились, вы действительно очень внимательный человек.
Если же вам не хватило времени, попробуйте вернуться и поискать еще. Дадим вам подсказку: нужное число нужно искать по горизонтали.
Ответ на задание:
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Предлагаем вам сложную головоломку, которая бросит вызов вашим способностям. Надо найти слово "лосось" среди множества букв. И сделать это необходимо всего за 9 секунд.
Или же можете попробовать отыскать число 793 на картинке. На это задание мы так же отвели 9 секунд.