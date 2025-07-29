"Адмирала Кузнецова" ждет утилизация или продажа другой стране.

В России признали, что судьба авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова", вероятнее всего, будет связана либо с утилизацией, либо с продажей другой стране. Это не вызывает удивления после развертывания корабля в 2016 году на побережье Сирии в Средиземном море, которое выявило главные проблемы судна, пишет Forbes.

Судьба "Адмирала Кузнецова"

В издании напомнили, что в июле председатель совета директоров российского холдинга "Объединенная судостроительная корпорация" Андрей Костин сказал журналистам о том, что больше нет смысла ремонтировать этот авианесущий крейсер. Он подтвердил, что корабль будет либо продан, либо утилизирован.

Тем не менее Костин подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. В издании же подчеркнули, что "Адмирал Кузнецов" уже почти 10 лет приносит РФ больше проблем, чем пользы.

Видео дня

Отправка "Адмирала Кузнецова" в Сирию

Журналисты отметили, что перед отправкой в Сирию россияне ожидали, что "Адмирал Кузнецов" доставит на своей палубе 15 истребителей, которые присоединятся к самолетам, которые уже базировались на авиабазе Хмеймим. Планировалось, что это будет первое боевое задание авианесущего крейсера.

Главная проблема заключалась в том, что те немногие истребители, которые он смог доставить, в основном не обладали возможностями наземного нападения. В отличие от американских конкурентов, "Адмирал Кузнецов" запускал истребители с помощью трамплина на носу, а не катапульты. Из-за этого Су-33 могли взлетать только с ограниченными запасом топлива и боевой нагрузкой.

Кроме того, "Адмирал Кузнецов" мог перевозить лишь немного более современных палубных истребителей МиГ-29КР, разработанных Россией для ВМС Индии. Эти самолеты, в отличие от Су-33, могли наносить наземные удары, но их количество было настолько незначительным, что они не оказали заметного влияния на ситуацию в Сирии.

Более того, 14 ноября 2016 года еще до прибытия в Сирию один из МиГ-29КР разбился при попытке приземлиться на авианесущий крейсер. В издании добавили, что 5 декабря один из Су-33 разбился в море в результате еще одной аварии при посадке.

Уже в январе 2017 года проблемный корабль отправили домой. В издании подчеркнули, что такое развертывание едва ли можно считать успешным.

Затем российский авианесущий крейсер провел семь лет в доке на капитальном ремонте. Журналисты отметили, что уже в 2024 году стала появляться информация о том, что он уже больше никогда не выйдет в море. Теперь же судьба "Адмирала Кузнецова" фактически предрешена.

Россия остановила ремонт "Адмирала Кузнецова"

Напомним, что 11 июля стало известно о том, что Министерство обороны РФ отказывается от ремонта "Адмирала Кузнецова", который является единственным авианесущим крейсером страны. Пропагандистские российские СМИ писали о том, что его ремонт и модернизация приостановлены.

Российский Военно-морской флот и "Объединенная судостроительная корпорация" должны будут решить судьбу корабля.

Вас также могут заинтересовать новости: