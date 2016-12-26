Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу Иордана - министр Беннетт

Об этом сообщает dw.com со ссылкой на пресс-службу чиновника.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии (территорий на Западном берегу Иордана - DW)", - заявил он.

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"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля.

Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

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Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета безопасности ООН.