Эксперт не исключает, что "Аэрофлот" мог оказаться структурой двойного назначения.

Масштабная кибератака на российскую авиакомпанию "Аэрофлот" вполне могла иметь не только психологическую, но и военную цель. Не исключено, что компания была структурой двойного назначения и играла определенную роль в российско-украинской войне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Я подозреваю, что в данном случае люди, которые планировали эту атаку, – их не очень интересовало положение российских... их даже гражданами назвать сложно. Ну, скажем так, российских подданных, которые почему-то до сих пор пользуются этими чужими новшествами Запада – летать на самолетах. Там могла быть вполне конкретная военная цель, потому что если россияне били по инфраструктуре нашей гражданской авиации, думая, что, возможно, эта инфраструктура используется, в частности, для обеспечения полетов нашей военной авиации, судя по всему, как раз вот то, что они приписывали нам, у них могло использоваться на полную катушку", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам специалиста, самолетами "Аэрофлота" могли перевозить не только "обычных российских подданных", но и "высокопоставленных российских подданных", которые были задействованы в обеспечении российской военной авиации в войне, которую страна-агрессор ведет против Украины.

Видео дня

"Поэтому, знаете, возможно, мы здесь говорим даже не о том, что что-то добавило бытовых неудобств россиянами из рубрики "Хотите воевать – ходите пешком". Там могло быть как раз о том, что и российская авиация, возможно, теперь будет вынуждена больше ходить, извините, пешком. Соответственно, это прямой военный эффект", – констатировал Иван Киричевский.

Атака на "Аэрофлот"

28 июля сотни произошла хакерская атака на российскую авиакомпанию "Аэрофлот", что привело к задержкам и отменам рейсов. Участники из группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что что уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании "Аэрофлот".

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце рассказывал в комментарии УНИАН, что "Аэрофлот" может понести миллиардные убытки в результате атаки. Кроме того, на восстановление нормального функционирования авиакомпании уйдет до полугода.

Вас также могут заинтересовать новости: