На прошлой неделе Франция уже поддержала независимость Палестины.

Премьер-министр Кир Стармер заявил во вторник, 29 июля, что Великобритания готова признать государственность Палестины, если Израиль не примет меры для облегчения жизни палестинцев, пишет Reuters.

Издание указывает, что это может произойти в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Если Великобритания все же сделает это, она станет вторым западным государством в Совете Безопасности ООН, которое пошло на такой шаг. Отмечается, что Франция на прошлой неделе поддержала независимость Палестины.

В материале говорится, что заявление Стармера отражает углубление изоляции Израиля из-за действий этой страны, которые привели к гуманитарной катастрофе в Газе. Приводятся последние данные, что количество погибших палестинцев составляет более 60 тысяч человек.

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Премьер-министр Британии предупредил, что его страна пойдет на такой шаг, если Израиль не допустит большее количество гуманитарной помощи в Газу и не согласится на долгосрочный мир.

Это решение было рассмотрено на экстренном заседании правительства Великобритании, которое было посвящено обсуждению нового проекта мирного плана и способам предоставления дополнительной гуманитарной помощи 2,2 миллионам жителей Газы.

"Палестинский народ испытывает ужасные страдания. Сейчас в Газе из-за катастрофического отсутствия помощи мы видим голодающих младенцев, детей, которые слишком слабы, чтобы стоять, - образы, которые останутся с нами на всю жизнь. Страдания должны закончиться", - заявил Стармер.

Он добавил, что в сентябре правительство Великобритании проведет оценку того, "насколько стороны выполнили эти шаги".

Издание сообщило, что все больше депутатов из Лейбористской партии Стармера требуют от него признать Палестинское государство, и тем самым усилить давление на Израиль.

Примечательно, что Израиль и США решительно осудили решение Франции и заявили, что оно стало вознаграждением для палестинских боевиков ХАМАС, которые управляют Газой.

Как сообщает The Telegraph, министерство иностранных дел Израиля уже отреагировало на слова Стармера.

"Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании", - заявило ведомство.

Война на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что группировка ХАМАС заявила о готовности согласиться на предложение США относительно 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа. Это решение они передали через стран-посредников, которыми выступают Катар и Египет. Ключевым условием ХАМАС является предоставление гарантий, что израильская наземная операция в Газе после перемирия не возобновится.

Также мы писали, что Израиль может возобновить войну с Ираном, если Тегеран будет пытаться восстановить свою ядерную программу. Израиль надеется на поддержку со стороны США в этом вопросе. Советник Нетаньяху Рон Дермер не исключил, что администрация Трампа может поддержать новые удары по Ирану при определенных условиях.

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