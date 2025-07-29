Назначено служебное расследование.

Во вторник, 29 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в заявлении.

Отмечается, что была создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины для выяснения всех обстоятельств инцидента. Назначено служебное расследование.

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"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – добавили в Сухопутных войсках.

Удары РФ по полигонам ВСУ

К сожалению, это не первый за время российско-украинской войны случай поражения полигонов украинских войск российскими захватчиками.

22 июня сообщалось, что РФ нанесла удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины – были погибшие и раненые.

Впоследствии стало известно, что под вражеский удар попал временный учебный полигон. Военные на нем не живут, а просто прибывают для выполнения определенных учебных задач, рассказывал представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Он также добавил, что этот полигон находился в Херсонской области.

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