Программу вскоре представит премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщил президент.

Украинское правительство подготовило расширение программы контрактов для 18-24 летних. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

"Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко (премьер-министр Украины, - ред.) представит эту программу", - сказал он.

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Кроме того, по словам президента, в Украине пересмотрят изменения в бюджет, которые будут касаться выплат военным.

"Есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат", - добавил президент.

"Контракт 18-24": важные новости

11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В мае 2025 года журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на украинское правительство сообщали, что контракт 18-24 подписали около 500 человек. Издание отмечало, что бюрократия часто тормозит процесс оформления. А многие теряют решимость или отказываются от этой идеи под давлением родителей.

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