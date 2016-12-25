Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

В пятницу Совет Безопасности проголосовал за резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возмущен этой резолюцией и намерен в срочном порядке вызвать для объяснений послов 10 стран-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Украина, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Испания.

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США, как сообщалось, требование Нетаньяху не касалось, поскольку Америка воздержалась от голосования в Совете Безопасности; избранный президент Дональд Трамп высказывал пожелание, чтобы США воспользовались в этом вопросе своим правом вето, а ранее предложил на должность посла в Израиле Дэвида Фридмана, который агрессивно защищал еврейские поселения.

Однако позже стало известно, что Нетаньяху все-таки вызвал посла США Дана Шапиро. Во время голосования по документу, жестко критикующему активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, Америка воздержалась, не воспользовавшись своим правом вето.

Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.

"Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала это [голосование за резолюцию], стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло", - заявил Нетаньяху.

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Вызов послов для объяснений в рождественский выходной - мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля.

Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, "особенно враждебных Израилю", и предупредил, что будут и другие шаги.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его на должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета безопасности ООН.