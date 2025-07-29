Изданию известно о как минимум трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении.

Украинские военные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, поскольку выступ оккупационных войск РФ на автодороге Покровск-Константиновка "вытягивается" на север в сторону Доброполья.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на неназванного командира роты с Покровского направления и других собеседников, ознакомленных с ситуацией на этом направлении. Отмечается, что в течение последних трех месяцев вышеупомянутый выступ вытянулся "в "кишку" более чем на 10 километров". И она теперь формирует восточную "клешню" для охвата Покровска и Мирнограда.

"На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, первая группа врага также проникла в городскую застройку Родинского. Россияне забегают в восточную часть Красного Лимана возле Родинского и атакуют шахту между Новоэкономичным и Мирноградом. Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахматного, что находится в 7 километрах от Доброполья", – говорится в материале.

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Авторы утверждают, что так россияне пытаются перерезать главную логистическую дорогу на Покровском направлении. По данным DeepState, врагу до нее остается ориентировочно 7 километров. Однако собеседники журналистов из числа военных говорили, что 29 июля оккупантов зафиксировали в 1,25 км от дороги.

УП отмечает, что изданию известно о как минимум трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении. Они держат оборону в полях и посадках на подступах к Покровску, а также на юге и востоке от Мирнограда и сам Мирноград.

Неназванный командир утверждает, что первая группа оккупантов уже в Родинском, так же они уже действуют на подступах к Белицкому. И если врагу удастся захватить эти населенные пункты, украинская логистика "закончится" на Мирнограде, и сформируется окружение.

"Мы рискуем потерять людей, которые сдерживали противника почти год на этом направлении. Мы боимся, что все может закончиться, как в Авдеевке и как в Угледаре. Когда держали до последнего, и в результате потеряли и города, и людей. А это плохой сценарий. Возможно общественный резонанс поможет хоть частично. Мы не говорим о выходе подразделений из полос обороны. Но за сокращение линии по границам городов, выйти из посадок, чтобы уплотнить оборону и иметь большие силы для сдерживания. Соответственно и меньше плечо логистики. И возможность маневра в случае обрезания трассы", – подчеркнул он.

При этом УП отмечает, что в Покровске идут бои. Из города выбивают оккупантов, которые смогли проникнуть туда около недели назад, добавили авторы.

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