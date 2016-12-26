Джордж Майкл умер от сердечного приступа - менеджер
09:27, 26 декабря 2016Мир
5320 0
Причиной смерти британского 53-летнего певца Джорджа Майкла стал сердечный приступ.
REUTERS
Об этом заявил его менеджер, сообщает Русская служба ВВС.
Музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.
Читайте такжеВ России умер внук Сталина, известный своими судебными процессами в защиту предка-вождя
Ранее сообщалось, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
Как сообщал УНИАН, британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни.
В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть Джорджа Майкла