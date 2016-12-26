Джордж Майкл умер от сердечного приступа - менеджер

Об этом заявил его менеджер, сообщает Русская служба ВВС.

Музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.

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Ранее сообщалось, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Как сообщал УНИАН, британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.