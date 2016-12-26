СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла

Менеджер певца Майкл Липпман рассказал, что узнал о смерти артиста утром 25 декабря, передает Billboard.

Ему сообщили, что музыканта нашли "мирно лежащим в постели".

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По словам менеджера, насильственная смерть певца исключена. При этом он добавил, что версия о сердечной недостаточности "стала для него неожиданностью".

Как сообщал УНИАН, британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.