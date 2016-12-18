В столице Испании десятки тысяч людей вышли на митинги против правительственной политики экономии

Десятки тысяч людей в воскресенье, 18 декабря, вышли на улицы Мадрида в знак протеста против политики испанского правительства в отношении трудового законодательства, передает Deutsche Welle.

Два крупнейших профсоюза Испании UGT и ССОО организовали протестный марш под лозунгом "В первую очередь люди и их права". Демонстрация стала продолжением 60-ти менее многочисленных протестов, которые происходили по всей стране в последние дни.

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"Мы не позволим правительству оставить сокращение последних лет", - сказал лидер UGT Хосе Мария Альварес. Марш был поддержан лидерами испанских социалистов и крайних левых сил.

Сокращение государственных расходов и реформа трудового законодательства, которые были проведены консервативным правительством Испании в рамках борьбы с экономическим кризисом за последние пять лет, нанесли удар по работникам и их покупательной способности, утверждают в профсоюзах.

Участники митинга, среди прочего, требуют от консервативного правительства премьер-министра Мариано Рахоя повышение социальных выплат, зарплат и пенсий, более справедливой налоговой политики и прекращения мер по либерализации рынка труда.

Как ранее сообщал УНИАН, вторые сутки в Польше продолжаются акции протеста. На улицы вышли люди, возмущенные недемократическими, по их мнению, действиями властей, в частности, ограничением доступа журналистов к слушаниям в Сейме.

Сегодня в полдень планировали акцию протеста возле конституционного суда. Для ее ограждения власть стягивает в Варшаву правоохранителей со всей страны. Тем временем оппозиционные депутаты из партии "Гражданская платформа" блокируют президиум и трибуну. Делать это они планируют по крайней мере до вторника. Они требуют от Сейма отменить скандальные нормы.