"Майдан" по-польски: в Варшаву со всей страны стягивают полицию

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Варшавы Мариуш Мрозек, передает Польское радио.

Их приезд связан с событиями, которые в воскресенье пройдут в столице.

Кроме анонсированной "Комитетом защиты демократии" манифестации перед Конституционным судом, на стадионе "Легии" состоится футбольный матч. Как отметил пресс-секретарь варшавской полиции, только для его обслуживания нужно около 700 правоохранителей.

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Анонсированная КЗД (на польском - KOD, то есть Komitet Obrony Demokracji) демонстрация должна начаться в полдень.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда обратился к конфликтующим сторонам в польском Сейме с призывом унять эмоции.

16 декабря оппозиция заблокировала работу парламента и организовала акции протеста. 17 декабря демонстранты возобновили акции протеста против недемократических, по их мнению, решений власти. Оппозиционные депутаты выступили против ограничения доступа журналистов на слушания.

По мнению инициаторов ограничения, журналисты мешают парламентариям работать, и доступ к слушаниям могут иметь только пять польских телекомпаний.