"Майдан" в Польше: в стране вторые сутки продолжаются акции протеста

Манифестанты всю ночь оставались возле здания парламента и пока не планируют расходиться, передает 5 канал.

Сегодня в полдень планируют акцию протеста возле конституционного суда. Для ее ограждения власть стягивает в Варшаву правоохранителей со всей страны.

Тем временем оппозиционные депутаты из партии "Гражданская платформа" блокируют президиум и трибуну. Делать это они планируют по крайней мере до вторника. Они требуют от Сейма отменить скандальные нормы.

Одновременно Rzeczpospolita сообщает, что 19 декабря в полдень состоятся переговоры главы Сената Станислава Карчевского с представителями средств массовой информации по организации работы журналистов в Сейме.

"Никто никогда не хотел ограничивать доступ журналистов на важных политических событий", – заверил спикер польского Сената.

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Премьер-министр Польши Беата Шидло призывает оппозицию к диалогу, а в МВД усмотрели в действиях депутатов "Гражданской платформы" попытку государственного переворота.

События в Польше уже прокомментировал председатель Европейского Совета Дональд Туск. Он призвал власть уважать народ и Конституцию и подчеркнул, что демократия, в которой лишают доступа к прессе, становится такой же невыносимой, как и диктатура.