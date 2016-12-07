"Бешеный пес": Трамп официально анонсировал назначение нового главы Пентагона, который критиковал агрессию РФ в Украине

Избранный президент Дональд Трамп официально заявил о намерении назначить на пост главы Пентагона генерала-морпеха в отставке Джеймса Мэттиса по прозвищу "Бешеный пес".

Об этом говорится в сообщении на сайте переходной администрации Трампа.

"Я горд назначить генерала Джеймса Мэттиса. Он один из самых эффективных генералов и экстраординарных лидеров, который посвятил свою жизнь любимой стране", - заявил Трамп, отметив, что Мэттис живет с девизом морпехов: "Всегда верен" (Semper Fidelis).

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По мнению Трампа, американская армия и альянсы под руководством Мэттиса будут перестроены, террористы и враги побеждены, а Америка снова станет безопасной.

В свою очередь Мэттис сказал, что для него честь выдвижение на должность. Он пообещал проявить свои лучшие качества для укрепления обороны и безопасности в США.

Напомним, ранее отставной генерал критиковал действующего президента США за якобы недостаточную военную поддержку союзников и заявлял, что Америка страдает "стратегической атрофией".

"В Крыму и в Украине идет война", - заявлял Мэттис.

"Действия России в Украине я считаю, возможно, самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона", - заявил Мэттис в мае 2015 года в ходе выступления в The Heritage Foundation.

Тогда же генерал предупреждал об опасности русского национализма, на который опирается режим президента РФ Владимира Путина.

"Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, он потерял смысл? По моему же мнению, проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты", - заявил Мэттис.