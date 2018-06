СМИ назвали имя будущего главы Пентагона

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с решением Трампа людей, передает РБК.

Заявление о назначении Маттиса будет сделано в начале следующей недели. 66-летний Маттис в отставке с 2013 года, до этого он прослужил около 40 лет в морской пехоте.

WP называет его одним из самых влиятельных военных лидеров своего поколения, а также сторонником более жесткой позиции США по отношению к Ирану. ​С момента отставки Маттис работал в Гуверовском институте в качестве приглашенного сотрудника.

Для вступления в Должность Маттис должен будет получить одобрение от Конгресса США, так как по федеральному закону глава Пентагона не должен был находиться на действительной службе в прошлые семь лет. Конгресс делал подобное исключение только один раз, при назначении Министром обороны генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.

В свою очередь, глава переходной команды Трампа Джейсон Миллер в своем Twitter опроверг сообщение газеты о сделанном выбор. «Никакого решения в отношении Министра обороны еще принято не было», — написал Миллер.

