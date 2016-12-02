Трамп анонсировал назначение генерала по прозвищу "Бешеный пес" главой Пентагона (видео)

Как сообщает телеканал Fox News, в четверг Трамп в Цинциннати (штат Огайо) начал свое поствыборное турне по Америке, чтобы выразить благодарность за избрание на должность президента.

Трамп во время выступления перед своими сторонниками анонсировал, что назначит Мэттиса на должность министра обороны.

На партийном собрании в Цинциннати он охарактеризовал личность Мэттиса как "одного из наших великих, великих генералов" и добавил, что официальное объявление о выборе кандидатуры отставного генерала-морпеха будет сделано в понедельник.

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В своем выступлении Трамп отметил близость личности Мэттиса с генералом Джоджем Паттоном, который был командующим Седьмой армии США в Средиземном море и в разных частях европейского континента во время Второй мировой войны. В связи с этим избранный президент заявил, что пришло уже время решить этот вопрос.

Близкие к Трампа источники сообщили, что решение избранного президента обнародовать выбор кандидатуры Мэттиса стало неожиданностью. Ранее источники из переходной команды Трампа утверждали, что Мэттис был самой желанной кандидатурой на должность министра обороны, но этот выбор не был окончательно утвержденным.

Сейчас Трамп уже определился с назначением Райнса Прибуса главой его администрации в Белом доме, Стивена Беннона - на должность главного советника и стратега в Белом доме, Майкла Флинна - на должность советника президента по национальной безопасности в Белом доме, Стивена Мнучина - на должность секретаря Департамента казначейства (министра финансов), Джеффа Сешонза - на должность министра юстиции, генерального прокурора, Майка Помпео - на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Бена Карсона - на должность секретаря департамента жилищного строительства и городского развития.

Также известно, что Никки Хейли будет назначен на должность посла США при Организации Объединенных Наций, Бетси Девос - на должность секретаря Департамента образования, Том Прайс - на должность секретаря Департамента здравоохранения и социальных служб, Элейн Чао - на должность секретаря Департамента транспорта, и Вилбур Росс - на должность секретаря Департамента торговли.

Как сообщал УНИАН, ранее информация о выборе Трампом кандидатуры Мэттиса поступила от источников, близких к переходной команды Трампа.

Маттис прослужил в Вооруженных силах США 34 года и имеет статус живой легенды среди американских военных. Он с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США, занимал ведущие позиции в американской армии и возглавлял первую дивизию морской пехоты Соединенных Штатов в Ираке.

Отставной генерал критиковал действующего президента США за якобы недостаточную военную поддержку союзников и заявлял, что Америка страдает "стратегическую атрофию" и называл действия России в Крыму войной.

Как сообщало издание The Washington Post, Мэттису понадобится поддержка Конгресса, чтобы занять должность. В частности, речь идет о принятии нового законодательства в обход федерального закона, который устанавливает, что министры обороны не должны были находиться на активной военной службе предыдущие семь лет. Подобная ситуация возникала лишь однажды, когда Конгресс утвердил в 1950 году кандидатуру генерала Джорджа Маршалла на эту должность.

Маттис известен американцам под прозвищем "Бешеный пес". После участия в иракской операции "Буря в пустыне" и войны в Афганистане он сказал скандально известную фразу о том, что "стрелять в плохих людей - это весело".