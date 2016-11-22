Американские СМИ назвали имена кандидатов на пост министра нацбезопасности США

Генерал Джон Келли служил в армии более 40 лет и ушел в отставку только в этом году. Келли широко известен своей критикой намерения Барака Обамы закрыть тюрьму Гуантанамо, пишет РБК. Кроме того, он публично выступал против намерения Пентагона разрешить женщинам службу в специальных войсках США, таких как «морские котики», поясняет The Washington Post.

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Избранный президент США Дональд Трамп встретился с генералом Келли в минувшее воскресенье. Представители переходного штаба рассказали, что у Келли и Трампа состоялся «откровенный разговор» о ситуации в области глобальной и национальной безопасности.

Источники The Washington Post, знакомые с процессом отбора кандидатов, рассказали изданию, что команда Трампа заинтересована в опыте работы генерала Келли в Латинской Америке, так как защита южных границ государства от нелегальных иммигрантов стала одним из ключевых тезисов предвыборной кампании Трампа.

Другим вероятным претендентом на этот пост министра национальной безопасности может стать бывший советник Джорджа Буша-младшего и телеведущая канала CNN Фрэнсис Таунсенд, сообщает газета.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией вокруг формирования администрации избранного президента, сообщила о том, что основным кандидатом на пост главы Пентагона Трамп рассматривает кандидатуру генерала в отставке Джеймса Мэттиса. При Обаме Мэттис некоторое время возглавлял Центральное командование вооруженных сил, отвечавшее за операции в Ираке и Афганистане. Сам Трамп позже подтвердил, что встречался с Мэттисом по этому поводу и назвал его «очень впечатляющим».

Среди других кандидатов на этот пост WSJ называла бывшего командующего американскими войсками в Ираке и Афганистане Дэвида Петреуса, а также генерала Джека Кина, который во время избирательной кампании был одним из советников Трампа.

По сообщению телеканала ABC, член палаты представителей США от второго избирательного округа Гавайев Тулси Габбард может занять пост госсекретаря, министра обороны или постпреда США в ООН. Еще одна женщина, которая может войти в администрацию Трампа в качестве пресс-секретаря Белого дома, — ​консервативная радиоведущая Лора Ингрэм, сообщил Fox News. ​

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