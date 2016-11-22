Швеция разместит на острове Готланд ракетные установки времен "холодной войны" - The Times (видео)

Для этого было принято решение "расконсервировать" ракетные установки времен "холодной войны", которые хранились в музее, передает ЕвроПравда со ссылкой на The Times.

Сообщается, что Швеция отправит на остров Готланд наземные установки Kustrobotbatteri 90, построенные в 1987 году для противокорабельного ракетного комплекса Saab Robotsystem 15 (RBS-15). Эти ракетные установки были выведены из эксплуатации в 2000 году.

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Сейчас Швеция направляет на остров установки Kustrobotbatteri 90, которые установили на автомобили Scania.

Они будут устанавливаться на грузовики с ракетами и системами наведения, детали для которых собирали в музее, а также с действующих кораблей.

"Мы проанализировали, возможно ли восстановить пусковые установки. Ряд грузовиков сохранились в рабочем состоянии. Мы добавили компоненты из современных ракетных катеров и кораблей, которые имеют подобные ракетные системы", – цитирует издание контр-адмирала Томас Енгевала.

Стоит добавить, что ранее на канале шведских Вооруженных сил в YouTube появилось видео испытания установок.

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция пересматривает свои системы связи для экстренных служб и служб безопасности из-за напряженности в Балтийском регионе, усиленном действиями России в Украине.