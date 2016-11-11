Швеция пересматривает системы экстренной связи из-за напряженности в отношениях с РФ– Reuters

Об этом рассказал Reuters министр обороны Швеции Питер Хульквист.

Правительство страны отменило аукцион частот для операторов связи в последнюю минуту в конце октября, заявив, что полосу частот, возможно, придется использовать для служб общественной безопасности.

Полоса 700 МГц ранее использовалась для телевизионных передач, но была очищена для использования телекоммуникационными фирмами с целью обеспечения лучшей мобильной связи в сельской местности Швеции.

Хульквист назвал увеличение числа военных учений и операций разведки в регионе, а также аннексию Крыма Россией и конфликт на востоке Украины причинами увеличения потребности в более качественных и безопасных системах связи.

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"Вполне очевидно, что ситуация в области безопасности изменилась в худшую сторону", – сказал он в телефонном интервью.

"Мы должны обеспечить, чтобы операторы, которые участвуют в общественной безопасности и охране здоровья имели возможность общаться и обмениваться информацией в эффективный и безопасный способ", – добавил министр обороны Швеции.

Как ранее сообщали СМИ, в латвийской армии объявили повышенную готовность из-за стягивания к границе войск РФ.