В РФ показали проект баллистической ракеты "Сатана 2", эксперты говорят – фальшивка

«В соответствии с постановлением правительства РФ «О государственном оборонном заказе на 2010 года и плановый период 2012–2013 годов» АО «ГРЦ Макеева» поручено приступить к разработке ОКР «Сармат», — говорится в сообщении на сайте российского центра.

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Согласно сообщению, государственный контракт на выполнение ОКР «Сармат» был подписан в июне 2011 года.

«Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения (РКСН) «Сармат» создается в целях гарантированного и эффективного выполнения задач ядерного сдерживания стратегическими силами России», — пояснили в ракетном центре.

Как сообщает РБК, ВВС приводит комментарий старшего научного сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований Игоря Сутягина, который он дал The Daily Telegraph.

Он выразил сомнение в том, что опубликованная центром имени Макеева графическая информация о «Сатане 2» является достоверной.

«Выглядит как фальшивка. Детали конструкции некорректны. Я сомневаюсь, что настоящая ракета уже существует в металле», — заявил в интервью Сутягин.