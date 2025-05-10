Ночью местами ожидаются заморозки.

На выходных в Украине будет довольно холодно и мокро. Температура ожидается аномально низкой для этого периода, ночью местами вероятны заморозки. Об этом на "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 10 мая

В западных областях будет облачно с прояснениями. Днем дождь, днем дождь. Столбики термометров покажут +7... +12 °С, на Закарпатье - до +16 °С.

В северных областях днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер временами порывистый. Температура воздуха в пределах +9... +14 °С.

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В центральных регионах Украины днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер 7 - 12 м/с. Термометры покажут +10... +15 °С.

На юге 10 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13... +18 °С.

В восточных областях днем без существенных осадков. Ветер также 7 - 12 м/с. Температура воздуха днем +9... +14 °С.

Погода 11 мая

В конце недели в западных регионах ночью пройдут дожди, в Карпатах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ночью будет до +6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0... -3 °С. Днем +9... +14 °С, на Закарпатье - до +17 °С.

На севере ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем по всему региону будут отмечаться небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +2... +7 °С, днем +9... +14 °С.

В центральной части страны в течение суток будет наблюдаться дождливая погода, днем местами возможны значительные осадки. Ночью будет +3... +8 °С, днем +9... +14 °С, а на Днепропетровщине потеплеет до +17 °С.

На юге ночью сухо, а днем пройдут дожди. В Одесской и Николаевской областях временами будут сильные дожди и грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура ночью +5... +10 °С, днем +14... +19 °С.

На востоке в воскресенье будет преимущественно без осадков, только днем на Харьковщине пройдут умеренные дожди. Ночью +1... +6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0... -3 °С, а днем +10... +15 °С.

По данным Укргидрометцентра, в ночь на воскресенье в Украине ожидаются заморозки на почве в северо-восточных областях. Температура будет падать до 0...-5°.

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