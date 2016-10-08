МИД России назвал причину размещения зенитной ракетной системы С-300 в Сирии

Об этом в интервью телеканалу "Дождь" заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "КоммерсантЪ".

"С-300 там появились после того, как пошли утечки от близких к истеблишменту США экспертов, которые, наверное, имели под собой основания, о том, что могут бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы",— пояснила Захарова.

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По ее словам, российские С-400 находились в Сирии уже давно, и раньше "все к этому нормально относились, никто не говорил, что это шоу".

"Учитывая, что там находится наша техника, там совершается операция ВКС, никто не понимает, куда ракета полетит. Туда и поместился комплекс С-300",— добавила Захарова.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").

С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.