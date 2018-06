По книге о мире Гарри Поттера снимут пять новых фильмов

Джоан Роулинг объявила о том, что серия фильмов "Фантастические звери и места их обитания" (Fantastic Beasts and Where to Find Them) по одноименной книге известной британской писательницы, будет состоять из пяти фильмов вместо запланированной ранее трилогии, сообщает ТАСС.

"Я могу подтвердить, что будут сняты пять фильмов, - заявила писательница. - В настоящее время я делаю последние штрихи над второй частью".

"Когда вы познаете настоящий размах истории, вы поймете, что просто невозможно вместить все в один фильм", - заявила создательница Гарри Поттера.

Съемки первой картины новой серии начались в августе 2015 года под руководством Дэвида Йэтса, который снял последние четыре фильма о Гарри Поттере. Главную роль в фильме сыграет обладатель премии "Оскар" за работу в картине "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014) Эдди Редмэйн. Его персонаж Ньют Скамандер - знаменитый магозоолог волшебного мира, который во время своего путешествия сталкивается с множеством магических созданий. Он описывает их в своем учебнике, который станет пособием для обучения Гарри Поттера и его друзей. Сценарий ленты написала сама Джоан Роулинг.

В мировой прокат первый фильм из серии "Фантастические звери и места их обитания" выйдет 18 ноября 2016 года.