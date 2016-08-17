Джоан Роулинг выпустит три новых книги о мире Гарри Поттера

Книги будут опубликованы в электронном виде 6 сентября, цена каждой из них составит около $3, сообшает kommersant.ru со ссылкой на Time.

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Сборники будут называться "Власть, политика и надоедливые полтергейсты", "Героизм, трудности и опасные хобби" и "Хогвартс: неполное и ненадежное руководство".

В начале августа поступила в продажу печатная версия книги о Гарри Поттере под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая стала восьмой частью цикла, написанного Джоан Роулинг.