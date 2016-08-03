Пьеса о Гарри Поттере стала самой продаваемой книгой в Британии за 10 лет

Этот результат побил даже рекорд "50 оттенков серого" - в 2012 году за первую неделю покупатели приобрели "всего" 664 478 экземпляров книги, передает Би-би-си. Более того - если продажи будут идти такими же темпами, то пьеса о Гарри Поттере станет второй самой популярной книгой по объему недельных продаж в Великобритании. Первое место в этом списке, кстати, занимает седьмая книга саги о приключениях волшебника "Гарри Поттер и Дары смерти".

Читайте такжеРоулинг не будет продолжать историю о Гарри Поттере

Она вышла в июле 2007 года, и за первую неделю было продано 1,8 млн экземпляров (не считая еще 780 тыс., выпущенных специально для взрослых читателей).

Тем временем, по данным издательства Scholastic, в Северной Америке за два дня с момента выхода пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" было продано 2 млн экземпляров пьесы.

Литературные критики уже заявили, что текст новой книги представляется им "недостаточно полным опытом", потому что пьесу все же нужно смотреть на сцене. Театральные критики, в свою очередь, уже высоко оценили постановку, премьера которой состоялась в Лондоне в субботу, 30 июля.

Все билеты на лондонскую постановку пьесы в Вест-Энде были раскуплены почти мгновенно, но в четверг в продажу поступит еще 250 тыс. билетов - на спектакли, которые пройдут в следующем году.