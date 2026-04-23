Эти маневры призваны проверить способность оперативно перебрасывать войска по Европе в случае угрозы союзникам, что является ключевым элементом сдерживания.

Более 1400 военнослужащих армии Великобритании впервые за десятилетие добрались до континентальной Европы на гражданском пароме для участия в учениях НАТО, пишет Sky News.

Речь идет о подготовке к маневрам "Rhino Storm", которые должны отработать действия в случае применения статьи 5 Альянса – коллективной обороны.

Переправа через Северное море

Военные отправились из Норт-Тайнсайда в Нидерланды на пароме компании DFDS. Путешествие длилось около 16 часов через Северное море.

По прибытии подразделения 7-й легкой механизированной бригады, известной как "Пустынные крысы", по железной дороге направились в Германию, где будут проходить учения.

Командир роты Чарли Гилмор назвал использование гражданского парома "необычным", но оправданным шагом. По его словам, это демонстрирует гибкость в переброске войск:

для транспортировки 1400 солдат авиацией потребовалось бы около семи рейсов;

использование морского транспорта позволяет снизить нагрузку на авиацию.

В Министерстве обороны подчеркнули, что решение не связано с нехваткой военного транспорта.

Первый случай за поколение

Это первый подобный случай со времен войны в Ираке 2003 года. Ранее подобную практику применяли во время операций на Фолклендских островах и в Персидском заливе.

В то же время в материале Sky News отмечается, что часть источников в сфере обороны критикует реформу военных закупок и перевооружения, которую продвигает министр обороны Джон Хили, называя ее "провальной".

Обучение в Великобритании – последние новости

За время полномасштабной войны на территории Великобритании военную подготовку под руководством инструкторов НАТО прошли десятки тысяч украинских военных. И часто украинцы демонстрировали большее "тактическое воображение", чем те, кто должен был их обучать.

Впоследствии стало известно, что во время недавних военных учений НАТО, проходивших в Эстонии, британская бригада была "уничтожена" украинскими силами.

