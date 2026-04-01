Украинцы удивили инструкторов НАТО во время учений в Британии, – Business Insider

Британские военные отмечают, что украинцы продемонстрировали им настоящую тактическую гибкость.

За время полномасштабной войны на территории Великобритании военную подготовку под руководством инструкторов НАТО прошли десятки тысяч украинских военных. И часто украинцы демонстрировали большее "тактическое воображение", чем те, кто должен был их обучать. Об этом в комментарии Business Insider рассказал британский офицер, представившийся как майор Магуайр.

"У украинцев гораздо больше тактического воображения, чем у нас", – заявил офицер, который помогал проводить учения.

По его словам, украинские солдаты в силу обстоятельств готовы больше рисковать и мыслить нестандартно, тогда как британские солдаты в основном сосредоточены на следовании правилам.

Магуайр, в частности, рассказал об эпизоде тренировок, когда украинским солдатам поставили задачу спланировать засаду. По его словам, после шести часов планирования украинцы "представили самый гениальный с тактической точки зрения план, который я только мог себе представить". Этот план использовал местность так, как британские инструкторы даже не могли себе представить.

"Они были гораздо более гибкими и легче отходили от доктрины", – описывает украинцев британский офицер.

Магуайр предполагает, что нестандартное мышление украинских солдат объясняется тем, что большинство из них не были профессиональными военными, привыкшими к жесткой субординации и соблюдению правил. На самом деле, большинство из них – это вчерашние гражданские, которые "не так сильно ограничены нормами военного поведения" и устоявшимися военными доктринами.

"Они гораздо охотнее идут на определенный уровень тактического риска, и, как следствие, они просто способны проявить немного больше воображения. Не все, но, безусловно, лучшие из них могли и проявляли", – добавил офицер.

По словам Магуайра, британская армия пытается перенимать некоторый украинский опыт и подходы к ведению войны. В частности, и в том, что касается тактического мышления. Если до 2022 года британские военные исходили из необходимости планировать "тактически безопасные" операции, теперь этот подход пытаются изменить.

Тренировки украинских военных за рубежом

Как писал УНИАН, в марте стало известно, что украинское военное командование стремится отказаться от большей части программ подготовки военных за рубежом и перенести ее на территорию Украины.

Это объясняют необходимостью экономить деньги и время, а также тем, что западным инструкторам уже не хватает компетенции в отношении реалий современной войны.

Вместе с тем полностью отказываться от обучения за рубежом не планируют.

