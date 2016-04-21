В Москве представили финальный проект памятника киевскому князю Владимиру (фото)

Финальный проект сегодня, 21 апреля, обнародовало Российское военно-историческое общество (РВИО).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Владимира Цветнова, высота памятника без постамента составит 16 метров.

Читайте такжеКремль может потерять статус объекта всемирного наследия из-за памятника киевскому князю Владимиру - ЮНЕСКО

"Высота памятника составит 16 метров без пьедестала с крестом. Памятник будет выполнен из бронзы, пьедестал из гранита", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября, на Боровицкой площади в центре Москвы прошла церемония установки камня в честь начала строительства памятника киевскому князю Владимиру.