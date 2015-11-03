В Москве объявили о начале строительства памятника киевскому князю Владимиру

В церемонии установки камня из Херсонеса, где принял крещение в 988 году князь Владимир, приняли участие глава РПЦ Кирилл, министр культуры России Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.

Запланированная высота памятника князю Владимиру – 12 метров, сообщает Русская служба ВВС.

Изначально 25-метровый памятник крестителю Руси предполагалось поставить на смотровой площадке на Воробьевых горах, но против этого варианта высказались и эксперты, и многие москвичи.

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С предложением выбора другого места установки памятника в июне в московскую Думу обратились инициаторы возведения монумента - Российское военно-историческое общество.

По итогам голосования на портале "Активный гражданин" подавляющее большинство участников опроса высказались за установку монумента на Боровицкой площади.

Напомним, со стороны России на протяжение долгого времени наблюдается значительное количество искажений украинской истории.

По мнению историков, Киевская Русь является первой формой украинской государственности. На конец 9-го века, в период ее становления и развития, на территории современной Москвы были болота. Датой основания нынешней столицы России по официальной версии считается 1147 год. Сама же Россия по версии украинских и многих западных ученых не является прямым наследником Киевской Руси.