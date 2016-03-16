Российские военные выразили открытое недовольство постоянными командировками на Донбасс - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В связи с обнародованием в украинских и российских СМИ реальных фамилий кадровых офицеров ВС РФ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях востока Украины, а также информации о намерениях Украины привлечь их к ответственности за совершение военных преступлений, 15 марта офицеры 74 отдельной мотострелковой бригады (Юрга, Кемеровская область) 41 армии Центрального военного округа ВС РФ проявили открытое недовольство постоянными командировками в Донбасс. На офицерском собрании было открыто указано, что такие действия военно-политического руководства России противоречат как международному, так и национальному законодательству, где предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто отдает и выполняет незаконные (преступные) приказы", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что на Донбассе остаются около 6 тыс. кадровых российских военных.