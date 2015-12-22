Киев открыт для координации действий по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в рамках работы в СБ ООН - Порошенко
Украина как непостоянный член Совета безопасности ООН открыта для координации усилий и действий, направленных на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня в Иерусалиме.
«Как непостоянный член Совета Безопасности ООН, Украина и в дальнейшем будет поддерживать то, чтобы мир и сотрудничество появились в любой части мира, включая Ближний Восток», - отметил Порошенко.
«Вы можете на нас положиться, господин премьер-министр, мы открыты для такой координации в Совете безопасности ООН», - сказал Порошенко, обращаясь к Нетаньяху.
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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что Украина и Израиль договорились ввести зону свободной торговли.