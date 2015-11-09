МИД Британии: контроль в аэропортах надо будет усилить - BBC

В интервью BBC он сказал, что усиление мер безопасности может привести к повышению затрат и задержек для пассажиров в аэропортах, передает BBC Украина.

Ранее Британия отменила рейсы из Шарм-эш-Шейха. Многим британским туристам придется ждать еще несколько дней, пока их отвезут домой.

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" разбился на Синайском полуострове 31 октября. Погибли 224 человека, которые находились на борту.

Разведки США и Великобритании предположили, что причиной крушения могла стать бомба на борту.

"Нам необходимо удостовериться, что в аэропортах применяются строгие меры безопасности, которые отражают местные реалии. Одним из главных аспектов поддержания безопасности в аэропортах является обучение, управление и мотивация персонала", - сказал Хаммонд.