В России за чиновниками и членами их семей установят слежку

Первым шагом Дмитрия Медведева на посту президента стало принятие мер по борьбе с коррупцией. Теперь бояться стоит всем: от главврача до губернатора и министра. Не исключено, что Совет по борьбе с коррупцией будет трансформирован в новый властный орган с полномочиями слежки за чиновниками и членами их семей. Эксперты сходятся во мнении, что Медведев получил карт-бланш от Владимира Путина на жесткие меры. Но при этом президент решает и свои задачи. Таким образом он сможет консолидировать власть в своих руках и расчистить места во власт­ных структурах для доверенных людей.

Вчера Медведев провел совещание по проблемам противодействия коррупции. В Кремль были приглашены все профильные чиновники и общественные деятели. От генпрокурора Юрия Чайки до совладельца юридического бюро Дмитрия Афанасьева. В отсут­ствие премьера Путина в Москве правительство представлял вице-премьер — руководитель аппарата Сергей Собянин. По итогам совещания было объявлено, что Медведев возглавит антикоррупционный совет, а межведомственную группу — руководитель президентской администрации Сергей Нарышкин.

Пожалуй, в новейшей российской действительности такое случилось впервые: первые лица государства взяли на себя ответственность за не очень благодарное дело. Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, но уровень ее в стране остается запредельным. «За 2007 год только по официальной статистике расследовано более 10,5 тысячи дел», — признал глава государства, выступая на совещании в Кремле. По его словам, это лишь вершина айсберга: «Пора что-то делать, хватит ждать! Коррупция превратилась в системную проблему. Этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ». Он предложил развивать наступление по трем направлениям: модернизация законодательства, правовое просвещение и создание антикоррупционного кодекса чиновника. Среди приоритетных мер — контроль за доходами госслужащих и за процедурами госзакупок.

РБК