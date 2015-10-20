Латвия подумывает о строительстве забора на границе с Беларусью

Причиной такой инициативы послужило задержание двух крупных групп нелегальных мигрантов, проникших на территорию Латвии через белорусскую границу, рассказала в интервью передача Rīta panorāma на Латвийском телевидении премьер Лаймдота Страуюма, пишет lsm.lv.

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По словам главы правительства, число случаев незаконного проникновения на территорию страны в последнее время заметно выросло.

Это делает актуальным не только вопрос охраны границ, но и заставляет думать о создании какого-то нового пути, по которому беженцы проникают в ЕС.

«Уже две группы пришли [в Латвию] из Беларуси. Многие европейские государства строят заборы и это может быть возможным решением. (...) Понятно, что стрелять в людей никто не будет. Но мы должны быть готовы принимать их, размешать, а потом, если это не соискатели убежища, а «экономические мигранты», выдворять их из страны», - говорит Страуюма.

Премьер признала, что она лично поддерживает строительство забора на границе с Беларусью. Но не на всех участках, а лишь там, где могут предприниматься попытки её незаконного пересечения.

«Это забор с третьими странами. Гораздо страшнее, если мы начнём строить заборы внутри Европы», - заявила Страуюма.