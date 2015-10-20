Словения может привлечь армию к охране границы из-за наплыва беженцев

Правительство Словении предлагает парламенту страны принять закон, который позволяет армии вместе с полицией охранять границу на фоне наплыва беженцев, которые пересекли эту балканскую страну из Хорватии, сообщает Радио Свобода.

Закон, поданный в парламент этой ночью, как ожидают, будет принят словенскими законодателями после 20 октября.

Накануне власти Словении отказалась разрешить пересечь свою границу с Хорватией для более тысячи мигрантов, заявив, что для этого установлена дневная квота.

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Хорватия попросила своего северного соседа принимать 5 тысяч мигрантов в день, но Словения настояла лишь на половине. Этот шаг привел к росту числа мигрантов в Хорватии и Сербии.

Тысячи мигрантов были вынуждены двинуться через Хорватию и Словению после того, как свои границы для них закрыла Венгрия, которая долгое время была главным транзитным путем.

Десятки тысяч мигрантов, в основном бегут от насилия в Сирии, Афганистане и Ираке, едут на север через Балканы, стремясь попасть в Западную Европу.