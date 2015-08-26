Меркель освистали во время визита в лагерь для беженцев
14:39, 26 августа 2015Мир
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Канцлера Германии Ангелу Меркель освистали во время ее визита в лагерь для беженцев в Хайденау, где произошли беспорядки.
REUTERS
Об этом сообщает Der Spiegel.
Беженцы кричали «предатель, предатель», проезжающие мимо водители громко сигналили.
Ранее Меркель выступила за создание центров регистрации беженцев в Италии и Греции. Глава МВД Германии Томас де Мезьер обеспокоен ростом ненависти по отношению к мигрантам.
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Число запросов на получение статуса беженца в Германии за семь месяцев этого года составило почти 219 тыс., что на 125% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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