Меркель освистали во время визита в лагерь для беженцев

Об этом сообщает Der Spiegel.

Беженцы кричали «предатель, предатель», проезжающие мимо водители громко сигналили.

Ранее Меркель выступила за создание центров регистрации беженцев в Италии и Греции. Глава МВД Германии Томас де Мезьер обеспокоен ростом ненависти по отношению к мигрантам.

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Число запросов на получение статуса беженца в Германии за семь месяцев этого года составило почти 219 тыс., что на 125% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.