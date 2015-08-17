Меркель считает, что в будущем проблема беженцев станет важнее Греции и стабильности евро

В традиционной программе "Летнее интервью", показанной немецкой телекомпанией ZDF, глава правительства охарактеризовала сложившуюся ситуацию как "чрезвычайно неудовлетворительную", передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, необходимо выработать единые стандарты и "единую общеевропейскую политику предоставления убежища". Также надо совместно принимать решение о том, какие страны, из которых беженцы стараются перебраться в Европу, следует считать безопасными.

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Вопрос беженцев в обозримом будущем будет занимать европейские страны "во много раз больше, чем Греция и стабильность евро", подчеркнула канцлер ФРГ.

"Тема беженцев может стать следующим большим европейским проектом, в котором мы покажем, действительно ли мы в состоянии действовать сообща", - считает Ангела Меркель.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Европе особенно остро проблему с мигрантами испытывают Венгрия, Греция и Италия. Все больше мигрантов пытаются попасть в Евросоюз через Балканы. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.