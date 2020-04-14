Washington Post: США будет нелегко запустить экономику без лекарств от коронавируса

Возвращение к старому образу жизни займет много времени без лекарств от коронавируса, которых не стоит ждать в ближайшие 18 месяцев.

Люди ожидают, что снятие карантина с США будет означать, что все смогут вернуться в офисы, на заводы и в школы. Что все опять вернутся к старому образу жизни, который был до пандемии коронавируса, запустив экономику.

Но в лучшем случае эти соблазнительные цели удастся достичь частично, останавливаясь и продвигаясь значительно медленнее, чем хотелось бы. Как на долго придется делать остановки, будет зависеть от успехов страны в выполнении больших задач в сфере здравоохранения. Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, добавляя, что горьким фактом будет то, что вакцин или лекарств от COVID-19 не будет еще год или дольше.

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И очень заразный вирус будет и дальше распространяться по США и мире. Только жесткие и радикальные меры могут не допустить новых вспышек или взрывов заражения наподобие тех, которые произошли в Ухане, Бергамо или Нью-Йорке.

Бывший директор Центра контроля и профилактики заболеваний Том Фриден определил четыре задачи. Во-первых, нужно развернуть широкомасштабное тестирование, чтобы знать наверняка, кто больной, а кто нет. Во-вторых, зараженных нужно изолировать от здоровых и уязвимых. В-третьих, всех, кто контактировал с больными, нужно отследить. В-четвертых, таких людей тоже надо изолировать, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Все эти четыре шага нужны для того, чтобы заблокировать вирус.

К сожалению, серьезные и нерешенные проблемы есть у каждого из четырех шагов плана. Будет катастрофой, если во время следующей фазы сохранится хаотичная нехватка поставок и отсутствие лидерства, как это было на протяжении последних нескольких месяцев. Тесты на проверку, кто болен, а кто нет, проводились в темпе 140 тысяч в день, о чем свидетельствуют данные штатов. Это лишь мелкая доля того, что на самом деле нужно для второй фазы. Серологические анализы, призванные проверить, появились ли у людей антитела для борьбы с вирусом в будущем, никогда масштабно вообще не проводили. Много тестов на этапе разработки. Но техническая и биомедицинская неопределенность остается включительно с вопросами, как долго антитела живут и как надежно они защищают от коронавируса.

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Бывший комиссар Службы по вопросам продовольствия и лекарств США Скотт Готтлиб и бывший глава этого ведомства Лорен Силвер допустили, что работодатели должны взять на себя часть бремени, проводя тесты на рабочих местах, чтобы это стало распространенной рутиной.

Выявление людей, которые контактировали и находились рядом с больными, - это очень трудоемких задач. Ведомства здравоохранения знают, как это сделать, но им не хватает тысяч работников. Откуда эта "армия" кадров вдруг возьмется? Проблема, скорее всего, упадет на уровень отдельных штатов и городов из-за неуклюжего лидерства президента Дональда Трампа. К счастью, приложения для смартфонов могут немного помочь. Но они тоже вызывают сомнения и в любом случае не могут заменить реальных людей.

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Перезапуск экономики США - это то, чего все хотят не меньше чем появления лекарств или вакцин от коронавируса. Но одних желаний мало. Нужен план на вероятный случай, что ни вакцины, ни лекарств не будет в течение следующих 18 месяцев или дольше. В таком мире безопасное возвращение людей на рабочие места будет требовать лидерства и планирования, а также участия правительства на всех уровнях, частного сектора и населения. Это не произойдет быстро или просто.