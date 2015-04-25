НАТО расширит корпус "Северный восток" в Польше

Министры обороны стран-членов НАТО - Германии, Польши и Дании подтвердили планы по расширению многонационального корпуса "Северный восток" в городе Щецине в Польше.

Как отметила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен во время посещения корпуса, в настоящее время там находятся "кроме наших польских, датских партнеров и нас, немцев, представители еще 15 стран", сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство AFP.

По словам министра, до саммита НАТО в Варшаве следующего года в корпусе должны быть представлены военнослужащие из более чем 20 стран.

Фон дер Ляен встретились в Щецине со своими коллегами из Польши и Дании - Томашем Семоняком и Николаем Вамменом. Министр заверила коллег, что Германия разместит в Щецине сотню солдат, что составит четверть корпуса.

Как отметил министр обороны Польши, его страна выступает за то, "чтобы в Щецине были представлены максимум союзников по Альянсу". "Польша очень рассчитывает на развитие корпуса", - сказал Семоняк. По мнению Семоняка, обороноспособность НАТО в Восточной Европе нужно усилить, а корпус должен "стать организатором обороны в Восточной Европе".

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Напомним, недавно в Потсдаме прошла встреча министров обороны Германии, Франции и Польши. Стороны выступили за единую политику безопасности и оборонную политику ЕС.