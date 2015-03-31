Германия, Франция и Польша будут укреплять оборону ЕС

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и польский министр обороны Томаш Семоняк провели в Потсдаме встречу в формате "Веймарского треугольника", сообщает DW.DE.

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По словам Урсулы фон дер Ляен, Европа сегодня страдает от кризисных ситуаций, как никогда раньше. "Мы должны стать более быстрыми, мы должны стать лучшими", - заявила она, подчеркнув, что речь идет о боеспособных европейских силах в рамках НАТО. В свою очередь, Жан-Ив Ле Дриан говорил о том, что Европа нуждается в единой политике в сфере обороны на фоне конфликтов в Украине и арабских странах.

По итогам встречи министры трех стран заявили, что Германия, Франция и Польша намерены стать движущей силой для политики безопасности и обороны Евросоюза. Соответствующее письмо они направят в адрес верховной представительницы ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.