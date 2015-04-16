Путин заявил, что никому не рекомендует считать Россию врагом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов.

«Мы никого врагами не считаем и не рекомендуем никому считать нас своими врагами», - сказал Путин.

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При этом он заявил, что РФ «воевать ни с кем не собирается, но будет укреплять, безусловно, свою обороноспособность как раз для того, чтобы ни у кого не возникало никакого желания воевать с Россией».

«Я в этой связи напомню слова Александра III, нашего императора, который сказал, что в России есть только два союзника: армия и военно-морской флот. И в напутствии своему сыну потом говорил, что нашей огромности все боятся. Это, кстати, тоже имеет под собой определённые основания», - отметил президент России.

По его словам, угрозами для РФ на сегодняшний день являются терроризм, ксенофобия, организованная преступность. Путин напомнил, что в мире много стран борются с этими угрозами.

«У нас есть очень добрые отношения в рамках различных объединений – например, это объединение, которое было совсем создано не так давно, но развивается достаточно успешно: это объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, – БРИКС оно называется, аббревиатура такая. Есть Шанхайская организация сотрудничества», - сказал Путин.

«Это не военные организации, но это наши друзья, с которыми мы очень плотно работаем и развиваем отношения. И, наконец, у нас есть Организация Договора о коллективной безопасности. Это уже военно-политический союз: это бывшие республики Советского Союза, с которыми у нас очень близкие, надёжные, союзнические отношения и есть взаимные обязательства, в том числе и в военной сфере», - добавил он.