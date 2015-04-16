Путин назвал ответственных за будущее Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов, отвечая на вопрос о будущем так называемой «Новороссии».

«Я думаю, что в условиях исполнения Минских договорённостей можно найти какие-то элементы восстановления какого-то общего политического поля с Украиной. Но в конечном итоге право на то, чтобы сказать решающие слово - кто, как, с кем хочет жить, на каких условиях - должно принадлежать людям, которые живут на этих территориях», - сказал Путин.

«В значительной степени, это будет зависеть от гибкости и политической мудрости киевского руководства», - добавил он.

По словам президента РФ, на территориях так называемых Луганской и Донецкой «народных республик» необходимо возобновить нормальную жизнь, чтобы поток беженцев из родных мест был остановлен. Он считает, что люди не хотят уезжать с оккупированного Донбасса, и должны быть созданы нормальные условия для их жизни. По словам Путина, для этого должны быть восстановлены экономические связи.

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Отвечая на вопрос жительницы поселка Гуково Ростовской области, расположенного на российско-украинской границе, будет война, Путин сказал: «Исхожу из того, что это невозможно».

«Там были определенные эксцессы, с тем, что долетали снаряды на нашу территорию, и здесь я исхожу, что это, скорее всего, можно отнести к случайности, а не к попыткам с сопредельной территории нанести какой-то ущерб нашим гражданам или объектам инфраструктуры», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, год назад, 17 апреля 2014 года, в ходе общения с россиянами Путин назвал юго-восточную Украину «Новороссией».

«Компромисс должен быть найден не между третьими игрокам, а между различными политическими силами внутри самой Украины. Это ключевой вопрос, со стороны мы можем это поддерживать и сопровождать. По поводу того, что сначала - референдум по Конституции и потом выборы, или сначала нужно стабилизировать ситуацию с помощью выборов, а потом провести референдум», - сказал Путин.

«Вопрос даже не в этом, вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока Украины. Напомню, пользуясь терминологией царских времен – это «Новороссия», и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает», - заявил он.