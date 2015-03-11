США ввели санкции против Азарова, Арбузова и главарей боевиков

США расширили санкционный список против некоторых россиян и беглых украинских чиновников.

В список добавлены 14 фамилий и две организации, сообщается на сайте Министерства финансов США.

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В список попали экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, его бывший заместитель Сергей Арбузов, Раиса Богатырева - министр здравоохранения в правительстве Азарова, а также главарь батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский и жена боевика - лидера партии "Новороссия" Павла Губарева Екатерина Губарева.

Среди организаций в "черный список" попали Евразийский союз молодежи и Российский национальный коммерческий банк.

"Украинская правда" приводит санкционный список с расшифровкой:

Роман Лягин занимал должность председателя "Центральной избирательной комиссии" и "министра" социальной политики и труда самопровозглашенной "ДНР".

Юрий Ивакин - один из лидеров террористической организации "ЛНР".

Александр Караман занимал ряд "руководящих" должностей в "ДНР".

Александр Ходаковский - бывший глава так называемой "службы безопасности" "ДНР" и лидер батальона боевиков "Восток".

Сергей Здрилюк - бывший помощник Игоря Гиркина и бывший "министр обороны" "ДНР ".

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Екатерина Губарева - "экс-министр" иностранных дел "ДНР".

Сергей Абисов - был назначен министром внутренних дел оккупированного Крыма в мае 2014 года.

Олег Козюра - глава Федеральной миграционной службы России в оккупированном Севастополе.

Александр Дугин, Андрей Коваленко, Павел Канищев - лидеры Евразийского союза молодежи.