США ввели санкции против Азарова, Арбузова и главарей боевиков
В список попали экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, его бывший заместитель Сергей Арбузов, Раиса Богатырева - министр здравоохранения в правительстве Азарова.
США расширили санкционный список против некоторых россиян и беглых украинских чиновников.
В список добавлены 14 фамилий и две организации, сообщается на сайте Министерства финансов США.
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В список попали экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, его бывший заместитель Сергей Арбузов, Раиса Богатырева - министр здравоохранения в правительстве Азарова, а также главарь батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский и жена боевика - лидера партии "Новороссия" Павла Губарева Екатерина Губарева.
Среди организаций в "черный список" попали Евразийский союз молодежи и Российский национальный коммерческий банк.
"Украинская правда" приводит санкционный список с расшифровкой:
Роман Лягин занимал должность председателя "Центральной избирательной комиссии" и "министра" социальной политики и труда самопровозглашенной "ДНР".
Юрий Ивакин - один из лидеров террористической организации "ЛНР".
Александр Караман занимал ряд "руководящих" должностей в "ДНР".
Александр Ходаковский - бывший глава так называемой "службы безопасности" "ДНР" и лидер батальона боевиков "Восток".
Сергей Здрилюк - бывший помощник Игоря Гиркина и бывший "министр обороны" "ДНР ".
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Екатерина Губарева - "экс-министр" иностранных дел "ДНР".
Сергей Абисов - был назначен министром внутренних дел оккупированного Крыма в мае 2014 года.
Олег Козюра - глава Федеральной миграционной службы России в оккупированном Севастополе.
Александр Дугин, Андрей Коваленко, Павел Канищев - лидеры Евразийского союза молодежи.