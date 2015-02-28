К посольству РФ цветы в память о Немцове нести не правильно - российские опозиционеры

05:43, 28 февраля 2015
Мир
15956 0

К российскому посольству нести цветы в память о Немцове не правильно, так как он убит российской властью 

forbes.ua

Об этом УНИАН сказал экс-исполнительный директор ОДД "Солидарность" Иван Тютрин. 

"У настоящих российских оппозиционеров есть только одно знаковое место в Киеве. Проработав несколько лет с Борисом Ефимовичем, и будучи с ним близко знакомым, я уверен, что и для Немцова этим знаковым местом был Майдан",- акцентировал российский оппозиционер.

Читайте такжеКарл Волох об убийстве Немцова: Не важно кто заказчик, отвечать должен Путин

Тютрин также добавил, что завтра в Вильнюсе несколько человек, которые были хорошо знакомы с Борисом Немцовым, соберутся на Кафедральной площади. "Мы отказались к посольству - пойдем на Кафедральную. К посольству странно - он убит российской властью и туда нести цветы?", -отметил Иван Тютрин, ныне -исполнительный директор "Объединенного Гражданского Фронта" и соратник Гарри Каспарова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter