К посольству РФ цветы в память о Немцове нести не правильно - российские опозиционеры

Об этом УНИАН сказал экс-исполнительный директор ОДД "Солидарность" Иван Тютрин.

"У настоящих российских оппозиционеров есть только одно знаковое место в Киеве. Проработав несколько лет с Борисом Ефимовичем, и будучи с ним близко знакомым, я уверен, что и для Немцова этим знаковым местом был Майдан",- акцентировал российский оппозиционер.

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Тютрин также добавил, что завтра в Вильнюсе несколько человек, которые были хорошо знакомы с Борисом Немцовым, соберутся на Кафедральной площади. "Мы отказались к посольству - пойдем на Кафедральную. К посольству странно - он убит российской властью и туда нести цветы?", -отметил Иван Тютрин, ныне -исполнительный директор "Объединенного Гражданского Фронта" и соратник Гарри Каспарова.