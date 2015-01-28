Запад теряет терпение из-за невыполнения РФ Минских соглашений - министр обороны Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал вице-премьер-министр, министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире радиостанции RMF FM.

"Какие конкретные решения будут приняты завтра (на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел) или на встрече лидеров (государств ЕС в феврале), увидим, но мне кажется, что терпение Европы, терпение Запада медленно исчерпывается", - заявил Семоняк, отвечая на вопрос, будет ли выступать Польша за обострение санкций Евросоюза против России.

Как сказал Семоняк, о таких настроениях европейских лидеров свидетельствует последнее заявление. "Обращаю внимание на беспрецедентно острое заявление лидеров (стран ЕС) по инициативе президента (Европейского Совета Дональда) Туска. Думаю, что это соответствует сегодняшнему духу в Европе", - отметил он.

Читайте такжеФинляндия заявила о готовности ввести новые санкции против РоссииКак сообщал УНИАН, 27 января главы государств 28 стран Европейского Союза опубликовали заявление, в котором осудили обстрел террористами Мариуполя 24 января и призвали Совет ЕС на чрезвычайном заседании 29 января рассмотреть возможность введения новых санкций против России.

По неофициальной информации, решение о новых санкциях может быть принято на заседании Совета ЕС на уровне глав государств 12 февраля.