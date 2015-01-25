Могерини заявила, что Совет ЕС соберется на чрезвычайное заседание по Мариуполю в четверг
Главы МИД стран Евросоюза соберутся на внеочередное заседание в четверг, 29 января.
Совет ЕС проведет внеочередное заседание в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини на своей странице в микроблоге Twitter.
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По ее словам, главы МИД стран Евросоюза соберутся на внеочередное заседание в четверг, 29 января.
"Я созываю внеочередной Совет министров иностранных дел в следующий четверг по Украине и Мариуполю", - написала она.
Как сообщал УНИАН, представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев призвал Брюссель созвать чрезвычайные заседания Совета ЕС и Комитета по иностранным делам Европарламента.
"В связи с сегодняшней атакой боевиков на Мариуполь Елисеев в соответствующем демарши в адрес Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини призвал ЕС дать решительную оценку дальнейшему обострению ситуации на востоке Украины, которое происходит на фоне фактического отказа боевиков от выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
В связи с этим украинский дипломат призвал "объединить усилия международного сообщества, в т.ч. Европейского Союза, чтобы прекратить эти террористические акты".
"Мы призываем Европейский Союз созвать внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам и принять решительные упреждающие меры в соответствии с положениями многочисленных выводов Совета ЕС", - цитирует Елисеева представительство.
I'm convening an extraordinary Foreign Affairs Council next Thursday on #Ukraine#Mariupol
— Federica Mogherini (@FedericaMog) January 25, 2015