Украина призвала Совет ЕС провести внеочередное заседание из-за Мариуполя

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в субботу в миссии Украины при ЕС.

"В связи с сегодняшней атакой боевиков на Мариуполь Елисеев в соответствующем демарши в адрес Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини призвал ЕС дать решительную оценку дальнейшему обострению ситуации на востоке Украины, которое происходит на фоне фактического отказа боевиков от выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинский дипломат призвал "объединить усилия международного сообщества, в т.ч. Европейского Союза, чтобы прекратить эти террористические акты".

"Мы призываем Европейский Союз созвать внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам и принять решительные упреждающие меры в соответствии с положениями многочисленных выводов Совета ЕС", - цитирует Елисеева представительство.

Читайте такжеМогерини: Эскалация конфликта на Донбассе приведет к еще большему ухудшению отношений ЕС и РоссииАналогичное обращение с призывом созвать внеочередное заседание Комитета по иностранным делам представитель Украины при ЕС направил в адрес руководства Европейского парламента.

"Этот террористический акт стал очередным преступлением против человечности в спирали трагических событий последних недель наряду с гибелью десятков мирных жителей в Донецке и под Волновахой. То, что произошло сегодня, является ярким доказательством необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями", - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт, жертвами которого стали 27 человек.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе. Также МИД Украины заявил, что ответственность за теракт несет Россия.