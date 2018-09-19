цей матеріал доступний українською

В США неизвестный открыл стрельбу в офисе, есть пострадавшие

21:30, 19 сентября 2018
Мир
2037 1
В американском Висконсине произошла стрельба / Twitter - WISCTV News 3 ‏

В городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек. Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на информацию местной власти. Состояние раненых не уточняется.

Информация о ситуации со стрельбой, как отмечается, появилась около десяти часов утра.

Четырех пострадавших доставили в Университетскую больницу Мидлтауна.

Как сообщило WISCTV News 3, подозреваемый в стрельбе был нейтрализован и также доставлен в местную больницу.

Ранее сообщалось о стрельбе в центре Брюсселя. В перестрелке принимали участие 5-6 человек, сообщалось о пострадавших.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#стрельба