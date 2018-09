В США неизвестный открыл стрельбу в офисе, есть пострадавшие

В городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек. Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на информацию местной власти. Состояние раненых не уточняется.

LIVE HELICOPTER VIEW: Aerial video in Middleton of the area where police are responding to reports of an active shooting situation #news3https://t.co/zmlPRTzvJe



(STORY: https://t.co/KoJEFJ1LBo) pic.twitter.com/cl2gsjzZOa