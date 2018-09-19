В США неизвестный открыл стрельбу в офисе, есть пострадавшие

Подозреваемый был нейтрализован и доставлен в местную больницу.

В городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек. Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на информацию местной власти. Состояние раненых не уточняется.

LIVE HELICOPTER VIEW: Aerial video in Middleton of the area where police are responding to reports of an active shooting situation #news3https://t.co/zmlPRTzvJe



(STORY: https://t.co/KoJEFJ1LBo) pic.twitter.com/cl2gsjzZOa — WISCTV News 3 (@WISCTV_News3) 19 сентября 2018 г.

Информация о ситуации со стрельбой, как отмечается, появилась около десяти часов утра.

Четырех пострадавших доставили в Университетскую больницу Мидлтауна.

Как сообщило WISCTV News 3, подозреваемый в стрельбе был нейтрализован и также доставлен в местную больницу.

Cofirmed suspect at WTS Paradigm shooting shot. Being treated at local hospital. Public no longer in danger #news3pic.twitter.com/fAaiOv0502 — Keely Arthur (@news3keely) 19 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось о стрельбе в центре Брюсселя. В перестрелке принимали участие 5-6 человек, сообщалось о пострадавших.